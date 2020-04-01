Москва, , 15:10 — REGNUM Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово дать рецепты того, как обслужить меняющийся под воздействием пандемии коронавируса мир с помощью цифровизации. Специалисты АСИ уже утверждают, что взявшая старт в начале года эпидемия серьезно изменила нашу реальность: удаленный формат офиса, он-лайн театры, интернет торговля с доставкой на дом — все это результат мер по самоизоляции, который перестроит экономику, отдалит людей друг от друга.

АСИ всерьёз считает начавший экономический коллапс, из которого по прогнозам даже самых либеральных экономистов и последователей стихийной руки рынка вылезет очень малая часть предпринимателей, серьезным вызовом для многих компаний.

Создается впечатление, что программисты и IT-специалисты не понимают, что их услуги могут быть востребованы только при наличии реального производства, которое невозможно при дистанционном формате работы.

Тем не менее АСИ считает актуальным и востребованным обществом все то, что минимизирует прямые контакты между людьми, например, дистанционное обучение и управление персоналом. Интересно, что ответит на такое предложение реальный сектор, где личный контакт — основа управления людьми, и как отреагирует среднее образование, где специалисты уже признали он-лайн обучение мало эффективным.

Замена людей дронами — голубая мечта IT-отрасли — невозможна при имеющихся аппетитах программистов и ретейлеров. Затраты на покупку ПО и девайсов непосильны для большинства предпринимателей и вряд ли в ближайшей перспективе приобретут массовый характер.

Чуть раньше АСИ объявило конкурс «Смарт.Эволюция» — для нахождения лучших практических решений по борьбе с коронавирусом и его последствиями и выложило расценки за инициативы.

Например, методики по адаптации жизни людей к условиям пандемии коронавируса, а также по локализации и ликвидации ее последствий — задача, над которой ломают самые лучшие специалисты и главы государств во всём мире, — стоит от 200 до 500 тыс. рублей.

Блогеры и журналисты, которые докажут, что их личные или найденные ими и озвученные в СМИ рекомендации во время борьбы с пандемией принесли кому-то пользу, могут рассчитывать на 100 тыс. рублей. Если у вас есть готовые результаты экспериментов, проведенных по мотивам ваших инициатив, эти эксперименты повлияли положительно на жизнь людей, и их можно распространять на другие регионы, то 100 до 300 тыс. рублей вам гарантировано. Такую же сумму можно получить, если предложить решения, уже реализованные в других странах. Таким образом, 3 млн рублей бюджетных денег будут потрачены на самые разнообразные рекомендации.

Даже в условиях надвигающегося падения производства, безработицы и платёжеспособного спроса АСИ продолжает налегать на цифровую трансформацию без учета реального сектора экономики и живого производства.

Агентство стратегических инициатив было создано по распоряжению Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. N 1393-р. Сама НКО позиционирует себя как «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства.

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