Москва, , 23:40 — REGNUM Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о запрете вывоза ряда продовольственных товаров с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за пандемии коронавируса, сообщает 31 марта пресс-служба комиссии.

Среди товаров, на которые будет распространяться запрет — гречневая крупа и готовые пищевые продукты из гречки, репчатый лук, чеснок, рис, мука, рожь, соевые бобы, семена подсолнечника.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», — отметили в ЕЭК.

Как уточняется, ограничения вступят в силу через десять дней с даты опубликования решения на сайте Евразийской экономической комиссии и будут действовать до 30 июня 2020 года.