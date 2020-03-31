Бишкек, , 23:15 — REGNUM Власти Киргизии намерены направить часть денег, поступивших на специальный счет минздрава на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в выявлении и лечении зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что неравнодушные граждане, компании и учреждения пожертвовали на борьбу с коронавирусом в республике уже около 61 млн 240 тысяч сомов (58 млн 675 тысяч рублей).

Из них 38 млн 559 тысяч сомов (36 млн 945 тысяч рублей) планируется потратить на доплаты медикам, работающим на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции.

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