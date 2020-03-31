Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Законопроект о выделении рекордных $2,2 трлн на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики прошел финальные слушания в Палате представителей Конгресса США, 31 марта сообщает агентство Reuters.

Практически сразу после этого законопроект был подписан президентом США Дональдом Трампом.

«План спасения» включает прямые выплаты на поддержку граждан США в кризис общим объемом $290 млрд, а также $500 млрд на поддержку предприятий.

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