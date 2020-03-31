Бишкек, , 22:01 — REGNUM Правление Российско-Киргизского фонда развития утвердило второй пакет антикризисных мер для представителей малого и среднего бизнеса Киргизии, ранее получивших кредиты в фонде и банках-партнерах. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Сделано это по причине осложнения ситуации в экономике Киргизии, вызванной введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями на пересечение границы республики, а также волатильностью на валютном рынке.

Малым и средним предприятиям фонд предоставит отсрочку по погашению основного долга с одновременным продлением срока кредита на три месяца. Также Фонд введет трехмесячный мораторий на уплату процентов по долларовым кредитам.

«Такие изменения графиков погашения кредитов не будут признаны реструктуризацией в связи с существенным изменением рыночных условий», — подчеркивают в Российско-Киргизском фонде развития.

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