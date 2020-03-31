Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило свой прогноз по роста мирового ВВП в 2020 году до 0,4% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространённом 31 марта пресс-релизе агентства.

«С учётом быстро разворачивающихся событий мы снизили наш прогноз роста мировой экономики. Сейчас мы прогнозируем рост всего на 0,4% по сравнению с 3,3%, которые ожидались во время нашего предыдущего квартального комитета по кредитным условиям в декабре, и 1%-1,5% в нашем прогнозе от 14 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на снижение оценки роста мировой экономики повлияло резкое снижение прогнозов по ВВП США и стран Европейского союза.

При этом уже в 2021 году аналитик S&P ожидают рост мирового ВВП на уровне 4,9%.