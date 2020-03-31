Бишкек, , 21:41 — REGNUM «Призываю работодателей, у которых сохраняются финансовые возможности, проявить солидарность и социальную ответственность, обеспечив минимальный уровень доходов для своих сотрудников на период карантина», — заявил на совещании с чиновниками премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, многие работающие в республике предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность из-за введения чрезвычайного положения и комендантского часа, а потому власти страны приняли решение оказать содействие бизнесу при помощи финансового и налогового стимулирования.

Правительство намерено предоставить предпринимателям и компаниям отсрочки и рассрочки по уплате задолженности по налогам и соцотчислениям, образовавшимся в результате введения режима ЧС с 22 марта 2020 года, а также обещает не применять санкции и не начислять пеню за несвоевременную уплату налогов до 1 июля 2020 года,

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуют предоставить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества на три месяца, начиная с 1 апреля 2020 года, а также продлить сроки сдачи единой налоговой декларации индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года, сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и соцотчислениям до 1 июля 2020 года, но при условии своевременной оплаты платежей.

Также им рекомендуют не отключать электро-, водо‑ и газоснабжение, услуги связи и интернета, не начислять пеню за неуплату платежей за коммунальные услуги, услуги связи и интернет, и предоставить отсрочку по платежам за аренду госимущества на три месяца, начиная с 1 апреля 2020 года.