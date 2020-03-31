Ашхабад, , 21:35 — REGNUM Министерства строительства и архитектуры Туркмении уже два месяца не выплачивает зарплаты строителям, занятым на реконструкции Туркменабадского ипподрома, передает «Хроника Туркменистана».

По словам самих строителей, их заработная плата составляет лишь 1000 манатов (22 200 рублей) в месяц, но даже эти деньги они всё ещё не могут получить.

Также они пожаловались на то, что работать им приходится в две смены, поскольку сдать ипподром в эксплуатацию необходимо до 26 апреля, когда в Туркмении будет отмечаться праздник туркменского скакуна.

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