Душанбе, , 21:33 — REGNUM С 1 апреля 2020 года гостиница Hilton Dushanbe, расположенная в столице Таджикистана городе Душанбе, временно приостановила свою работу на неопределенный срок, сообщает администрация гостиницы на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в связи с распространением коронавируса, а также приостановкой авиасообщения в стране и за её пределами, руководство гостиницы приняло такое решение.

Руководство Hilton Dushanbe в своём обращении отмечает, что это беспрецедентная мера и просит таджикистанцев соблюдать все меры предосторожности, правила личной гигиены, а также следовать инструкциям, разработанным правительством страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об условиях, на которых сотрудники отеля остались без работы на неопределённый срок не сообщается.

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