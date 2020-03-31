Владимир, , 21:31 — REGNUM Владимирская область получит из федерального бюджета 161 миллион рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования и создание дополнительных инфекционных коек в медицинских организациях региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Владимирская область закупит аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы пациента — устройства для измерения жизненно важных параметров организма, аппараты для определения газов крови, а также другие изделия медицинского назначения.

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