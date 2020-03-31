Москва, , 21:32 — REGNUM После кризиса, связанного с распространением коронавируса, качество жилья в России станет существенно выше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта рассказал экономист Василий Колташов.

«Поэтому сейчас не надо покупать архитектурный хлам. Сейчас надо обращать внимание не только на цену и динамику цены, но и на то, что вы берете. Вы должны понимать, что за дом вы берёте, из чего он сделан, какая кухня. Потому что Россию после кризиса ждёт революция планировок. Мы увидим совершенно другое качество планировки жилья. Оно будет спланировано хорошо, с большими кухнями, большими комнатами», — сказал экономист.

По его словам, требования покупателей к жилью изменятся. Плохое, старое жилье, всё это «пойдёт в утиль». Покупатель подобную недвижимость по нынешним ценам брать больше не будет. Огромное количество квартир станет неконкурентоспособными.

«Сейчас их владельцы воображают, что мы вложили, у нас из гипсокартона стенка, дешевая мебель и это сильно поднимает цену. Нет. Я бы сейчас на месте продавцов старался скинуть хлам и выйти на жилье получше», — заявил Колташов.

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