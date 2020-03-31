Москва, , 21:21 — REGNUM Всероссийская программа реновации, которая, вероятнее всего, будет запущена, станет драйвером посткризисного роста экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Василий Колташов.

По его словам, в восстановлении рынка недвижимости и покупательной активности населения после снятия карантина решающую роль будет играть государство. Именно власти должны будут перезапустить экономику.

«Никакие рыночные и либеральные механизмы эту экономику уже не поднимут. Здесь должно увеличиться значение государства, его немонетарных инструментов, такой инструмент как дубина, которая загоняет инвестиции куда надо и государственные программы. Разные меры могут быть, но для рынка это играет существенную роль», — сказал экономист.

Когда подобные меры будут предприняты, на рынке недвижимости произойдут следующие изменения: начнут работать компании, которые будут предлагать недвижимость с хорошей планировкой. Программу реновации распространят на всю Россию — это будет часть нового экономического цикла, а возможно, и его основа, заявил экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: В России ожидают спада спроса на ипотеку

Читайте развитие сюжета: После кризиса Россию ждёт революция на рынке жилья