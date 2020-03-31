Душанбе, , 21:11 — REGNUM Из-за приостановки работы аэропортов и отказа от авиасообщения между Таджикистаном и другими государствами руководство Международного аэропорта Душанбе (МАД) приняло решение об отправке в неоплачиваемый отпуск сроком на 15−20 дней порядка 70−80% сотрудников аэропорта.

При этом, по сообщению пресс-службы МАД, «сотрудники, которые обслуживают внутренние и чартерные рейсы продолжают работать». Однако причины, по которым сотрудникам не будет оплачиваться вынужденный отпуск, пока не называются.

По данным источника «Азия-Плюс», в такой ситуации оказались сотрудники аэропортов Ходжента, Куляба, Бохтара и Хорога, «Таджикаэронавигации».

Администрация таджикистанской авиакомпании «Сомон-Эйр» также отправила большую часть персонала в неоплачиваемый отпуск.

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