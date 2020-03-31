Багдад, , 20:56 — REGNUM Поднять ежесуточную добычу нефти власти Ирака планируют до 4,8 млн баррелей уже в следующем месяце, сообщает 31 марта Bloomberg.

Чтобы довести добычу до такого объёма, иракцы намерены увеличить ежесуточную добычу на 200 тысяч баррелей.

Что касается экспорта иракской нефти, то в апреле он будет доведён ежесуточно до 3,6 млн баррелей.

Напомним, ежесуточный объём экспорта нефти из Ирака составил в марте 3,4 млн баррелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран продолжит разработку нефтегазовых месторождений в новом году