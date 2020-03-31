Москва, , 20:40 — REGNUM После кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, люди будут бояться брать ипотеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Василий Колташов.

«Ипотечный покупатель уходит с рынка. Не то что люди не могут взять кредит. Нет. Они не уверены в завтрашнем дне, что у них сохранится работа и они смогут платить по кредиту. Поэтому сделка откладывается. Ипотечный покупатель любит экономический рост. Все, кто хотел купить недвижимость — почти все купили», — заявил Колташов.

Но для существенного падения стоимости недвижимости одного этого обстоятельства не хватит. Только там, где цены сильно перегреты, они смогут начать двигаться вниз. В зонах, где рынок своих максимумов не взял, недвижимость будет востребована, считает экономист.

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