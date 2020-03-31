Москва, , 20:21 — REGNUM Доступная ипотека не поможет росту спроса на рынке недвижимости. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал экономист Василий Колташов.

По его словам, спрос на недвижимость просел, и в 2020 году его не будет. Не будет его и в том случае, если ипотека станет доступнее. Единственным стимулом могут стать специальные меры правительства, которые бы позволили включить в процесс покупки недвижимости новые слои населения, например учителей, врачей, воспитателей детсадов по какой-то программе, где оплата труда частично производится недвижимостью.

«Например, не вся зарплата выплачивается рублями, а часть — квадратными метрами, то есть повысить заработную плату и выплатить часть квадратными метрами. Без таких мероприятий, без льготной ипотеки рынок будет находиться в депрессивном состоянии. Люди стали догадываться, что запасы надо делать в живых деньгах, а не в керосиновых лампах, гречке, туалетной бумаге, то что им советовали горе-экономисты из интернета. Выяснится, что живые деньги очень нужны, что нужны рублёвые резервы», — заявил Колташов.

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