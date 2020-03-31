Москва, , 20:17 — REGNUM Падение стоимости жилья в Москве будет происходить, но процесс этот будет медленным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Рынок недвижимости очень малоподвижный, консервативный, и он очень медленно реагирует на процессы, происходящие в экономике. То есть в экономике всё обвалилось, всё плохо и всем уже понятно, что в стране кризис, а продавцы недвижимости сидят и думают, а надо ли им сдвинуться по цене на рубль или два за квадратный метр. И вот они думают и могут думать, не решаться в течение многих месяцев», — заявил Колташов.

Во многих местах цены заморозятся и не сдвинутся. Но там, где цены были завышены, они всё-таки начнут снижаться. Тем не менее процесс этот будет медленным, уверен экономист.

«На начало карантина был испуг, но некоторые наоборот активизировались — люди ходили, смотрели, но это не значит, что выросли продажи. Ближе к маю обнаружится, что ситуация выглядит так: покупатели, которые очень сильно суетились, они исчезли, потому что у них денег нет. Индивидуальные продавцы, которые напугались, выйдут на рынок и обнаружат, что покупатель ушел и наступил застой, и вот в этом застое они будут думать, двигаться им на рубль-два в цене за квадратный метр вниз или ещё больше напугать покупателя, сказав, что цены скоро поднимутся, или ничего не делать», — спрогнозировал экономист.