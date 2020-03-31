Йошкар-Ола, , 19:47 — REGNUM Марий Эл выделено 94 млн рублей на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом заявила зампред правительства республики Илга Дравниеце.

Она уточнила, что в республике медицинскую помощь пациентам с коронавирусом готовятся оказывать шесть учреждений, которые имеют в составе койки по инфекционному профилю.

Кроме того, республика ведёт переговоры о ещё одной поставке медицинских масок в объёме 196 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республику поступила первая партия медицинских масок в объёме 82 тыс. штук. Планируется, что в рамках следующей поставки в регион поступят одноразовые защитные костюмы, одноразовые халаты и перчатки для медицинских работников.