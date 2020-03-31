Москва, , 20:08 — REGNUM Падение стоимости жилья в Москве может начаться в течение ближайших 2−3 месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 31 марта экономист Василий Колташов.

При этом экономист уточнил, что в ближайшее время дешеветь будет не все жильё, а то, чья стоимость была завышена:

«В Москве, где недвижимость является переоцененной и откуда люди стараются перебираться в более экономное ближнее Подмосковье, где в 2019 году недвижимость сильно дорожала. В некоторых подмосковных городах я наблюдал цены на квартиры, которые поднимались на полмиллиона в квартал. Они поднимали и поднимали цену. Формально это было связано с улучшением транспортной доступности и в этой ситуации очевидно, что цены не могут расти».

Но не везде цены могут падать. В местах особой концентрации спроса, где они росли больше всего, они могут остаться в состоянии заморозки. В число таких зон экономист отнёс ближнее Подмосковье, Санкт-Петербург, хорошие районы крупных российских городов.

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