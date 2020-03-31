Москва, , 20:30 — REGNUM Из-за карантинных мер в рамках профилактики распространения коронавируса 2020 год может обернуться катастрофой для рынка аренды жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Я думаю, что для рынка аренды 2020 года будет катастрофическим. Потому что, отъехав из столицы в условиях карантина на родину или переехав в более дешевое жилье, люди будут медленно возвращаться, а в российской экономике будет продолжительная депрессивная стадия. Народ отнюдь не бросится разбирать предлагаемую в аренду недвижимость», — сказал экономист.

По его мнению, из-за карантинных мер цены на недвижимость в России как минимум не будут расти. Уже сейчас в связи с карантином стоимость жилья находится в замороженном состоянии.

«Испугались и покупатели, и продавцы. Панического спроса не наблюдается, потому что у людей нет денег. Это не удивительно, потому как в 2018 году рынок пережил бум — продавали много, в ипотеку брали много. И в 2019 году этот праздник продолжился. Но это был год затухания, и было понятно, что рынок невидимости входит в кризис и полгода находился в состоянии падения спроса», — сказал Колташов.

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