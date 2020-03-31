Москва, , 19:15 — REGNUM В Москве на рынке аренды недвижимости произошёл обвал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Василий Колташов.

«Рынок аренды обвалился. По данным, которые известны на сегодня, на 10% в Москве. Думаю, провал в 10% ожидает и другие крупные города. В Москве провал, я считаю, увеличится до 20−25%. То есть будет очень серьёзно. Уже поступают сведения, что квартиросъёмщики меняют адреса с трёхкомнатных на двухкомнатные, с двухкомнатных на однокомнатные, а с однокомнатных квартир на комнаты, поскольку у них нет денег, чтобы оплачивать аренду за избыточные площади», — заявил экономист.

По его словам, карантинные меры нанесли удар по обширному классу столичных рантье. Цены на аренду жилья в столице должны начать снижаться.

«Хозяева квартир будут идти на то, что в Москве считается невероятным — принятие задержки в платеже на месяц-два, на рассрочку в выплате за аренду жилья. Потому как квартиросъёмщики теряют работу, и это серьезно меняет ситуацию», — сообщил Колташов.

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