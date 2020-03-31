Милан, Италия, , 18:54 — REGNUM Регионы Италии, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений, должны быть полностью освобождены от налогов, в этом их шанс на экономическое восстановление, заявил на пресс-конференции во вторник, 31 марта, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Речь идет прежде всего о северном регионе Ломбардия и его столице Милане, крупнейшем финансовом и экономическом центре страны.

В числе других предложений лидера «Лиги» — масштабный дополнительный выпуск государственных ценных бумаг. Сейчас не та ситуация, чтобы переживать из-за увеличения госдолга, отметил Сальвини.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 30%) рост заявок на получение бесплатных продуктов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на вечер понедельника, 30 марта, от коронавируса в Италии умер 11 591 человек, за последние сутки показатель увеличился на 812. Выздоровели 14 620 человек, за день этот показатель увеличился на 1590. Число подтвержденных случаев увеличилось на 1648, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 75 528 (с учетом выздоровевших и погибших — 101 739).