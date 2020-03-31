Курган, , 18:50 — REGNUM Налоговые каникулы, введённые в России президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, обернутся для бюджета Курганской области потерей в 2 млрд рублей. Глава региона Вадим Шумков в эфире ГТРК «Курган» признался, что не знает как возмещать выпадающие доходы.

«У нас огромное количество планов по ремонтам, благоустройству, у меня обязательства по зарплатам, а бюджет у нас дефицитный. Поэтому не надо устраивать спекуляции и пытаться из этого дела что-то добыть», — заявил Вадим Шумков.

Ранее глава Зауралья сообщал, что бюджет региона понесёт дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запас лекарств и необходимого медоборудования.

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