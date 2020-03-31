Курган, 31 марта 2020, 18:50 — REGNUM Налоговые каникулы, введённые в России президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, обернутся для бюджета Курганской области потерей в 2 млрд рублей. Глава региона Вадим Шумков в эфире ГТРК «Курган» признался, что не знает как возмещать выпадающие доходы.
Ранее глава Зауралья сообщал, что бюджет региона понесёт дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запас лекарств и необходимого медоборудования.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Зауралья заявил о закрытии предприятий и расходах бюджета