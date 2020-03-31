Тамбов, , 18:39 — REGNUM Тамбовская область получит 249 млн рублей на организацию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В больнице в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Согласно распоряжению правительства России, Тамбовской области на организацию оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией выделено 249 млн рублей. Как пояснили в управлении здравоохранения региона, средства направят на оснащение дополнительно создаваемого и перепрофилирование коечного фонда в лечебных учреждениях в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом России. Для этого будет приобретено необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

В Тамбовской области приняты меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время во всех государственных лечебных учреждениях создан необходимый запас медикаментов, средств гигиены, дезинфицирующих средств, медицинских масок, оборудования. С персоналом больниц и поликлиник проведены занятия по отработке действий в случае выявления больных коронавирусной инфекцией, оказанию им медицинской помощи, дальней маршрутизации в инфекционные стационары.

В случае массовой заболеваемости благодаря федеральным средствам количество инфекционных коек будет увеличено практически в два раза. Пока ситуация стабильная. В регионе выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией, все они протекали в легкой форме. Двое пациентов уже выписаны после проведенного лечения. Еще один человек готовится к выписке.

В регионе создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор Александр Никитин. Штаб работает в круглосуточном режиме и полностью отслеживает ситуацию, связанную с распространением вирусных инфекций, включая ОРВИ и пневмонии.

В соответствии с распоряжением правительства России регионам выделено более 33,43 млрд рублей. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области в период самоизоляции новой мерой социальной поддержки пожилых граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому, является бесплатное предоставление услуг по доставке лекарств и продуктов питания.

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