Рига, , 18:34 — REGNUM Министр финансов Латвии Янис Рейрс обратится к правительству страны с просьбой изменить порог налоговой задолженности и расширить круг компаний, чьи сотрудники могут претендовать на двухмесячное пособие из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил он сам журналистам.

По его словам, сегодня уволенные по причине распространения COVID-19 сотрудники компаний (если у предприятия по состоянию на 7 марта 2020 года имелась налоговая задолженность, превышающая 150 евро) не могут претендовать на двухмесячное пособие с потолком выплаты в 700 евро.

Министр финансов Рейрс предлагает смягчить требования к налоговой задолженности, установив более высокий порог в 1000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.