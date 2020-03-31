Симферополь, , 18:05 — REGNUM Туристические предприятия и организации Крыма получат отсрочку по налоговым платежам. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

По словам специалистов, организации, включенные в перечень налогоплательщиков отрасли, смогут заплатить налоги после 1 мая.

«Нормативно-правовые акты, регламентирующие отсрочку, будут подготовлены в течение месяца и коснутся всех налоговых отчислений юридических лиц, включая страховые взносы, начисленные с зарплаты, и иных выплат работникам», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма предостерёг предприятия полуострова о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

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