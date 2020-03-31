Москва, , 17:32 — REGNUM Главное правило для защиты компании, занимающейся ВЭД, в условиях резких колебаний курса рубля — не паниковать. Об этом заявил директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

«Основное правило — не паниковать. Помнить, что при экстремальных движениях рынка зачастую трудно выбрать правильное решение в связи с возникающим моментом непредсказуемости ближайших событий. Если компания занимается ВЭД, и ее деятельность зависит от изменений курса рубля, необходимо тщательно планировать финансовые потоки в валюте», — сказал Сорокин.

Ещё одно правило, по мнению специалиста, заключается в хеджировании валютных рисков: «Вы не можете повлиять на курс валюты, но можете защитить вашу компанию от валютных рисков. Имея план валютных платежей на будущие периоды, компания может захеджировать свои валютные риски, то есть, риски неблагоприятного изменения обменного курса рубля, при помощи рыночных инструментов хеджирования, зафиксировав валютный курс на будущее. Фиксация валютных курсов позволит компании не зависеть от негативных рыночных факторов в исполнении своих финансовых планов».

Сорокин напомнил, что основные инструменты хеджирования валютных рисков — это Валютный опцион (FX Option) и Валютный форвард (FX Forward): «В случае покупки валютного опциона, то есть, контракта, с помощью которого фиксируется курс валюты на какой-то конкретный период, компания несет фиксированные затраты, которые выражаются в уплате опционной премии. Компания всегда может отказаться от исполнения опциона при негативном развитии ситуации и движения курса не в её пользу. Соответственно, при благоприятном стечении обстоятельств, её прибыль возрастет ровно на величину движения рынка в виде укрепления или ослабления валюты».

В случае с FX Forward, то есть сделок по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата выполнение контракта отложена на определённый срок в будущем, такая опция отсутствует, напомнил эксперт: «В момент заключения договора FX Forward будет стоить дешевле, т.к. не платится опционная премия, но при этом компания, купившая или продавшая валюту на форварде, не застрахована от неблагоприятной ситуации на рынке. Убытки по этой сделке могут быть сопоставимы с величиной движения рынка. Я рекомендую хеджировать валютные риски через опционы, и лучше на спокойном рынке, при невысокой волатильности, когда стоимость опционных премий относительно низкая».

Сорокин отметил, что ключевым фактором успеха является своевременное планирование финансовых потоков, а не эмоциональные решения в экстремальных рыночных ситуациях.