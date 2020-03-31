Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Лишь около 20 заключений о признании коронавирусных ограничений форс-мажором сумели получить петербургские бизнесмены. Об этом сообщил президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Юрий Бурчаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бурчакова, ТПП консультирует малый и средний бизнес по этому вопросу бесплатно. Палата выдает заключения по обстоятельствам, которые признаются форс-мажором, что помогает предприятиям юридически бороться со штрафами и неустойками.

Первые заявления в ТПП начали поступать еще в феврале, когда большинство провинций Китая были закрыты. Всего плата за последни две недели провела порядка 2 тыс. консультаций на эту тему, только за понедельник, 30 марта, в ТПП поступило около 80 заявлений.

«Каждый конкретный случай надо разбирать отдельно, наличие форс-мажора определяется исходя из договора и того, что там написано. Мы провели около 2 тысяч консультаций, а заключений выдано около 20», — сказал президент палаты.

Ранее рестораторы коллективно просили власти Петербурга объявить ситуацию с коронавирусом форс-мажором, чтобы минимизировать полученный ущерб. Однако глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил, что сделать это «веерно» невозможно — с каждым случаем следует разбираться отдельно.

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