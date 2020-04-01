Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, Госдума обсудит законопроекты, направленные на поддержку бизнеса и граждан во время коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект, позволяющий покупать лекарства по интернету. С принятием закона вышла заминка — затянулись консультации с правительством относительно возможности покупать таким образом рецептурные препараты.

В Госдуме увязывают новую возможность с реализацией норм об электронных рецептах.

Кроме того, предстоит принять решение об использовании телемедицинских технологий для консультаций с врачами на фоне коронавируса.

Также Госдума обсудит законопроект о «кредитных каникулах». Каникулы могут объявляться по заявлению заемщика (можно по телефону) на полгода. Предусматривается и специальный порядок выплат после льготного периода.