Дзержинск, Нижегородская область, , 17:11 — REGNUM К столетнему юбилею города в Дзержинске Нижегородской области построят новые дороги, социальные и спортивные объекты, — сообщает пресс-служба правительства региона

В администрации области считают, что в Дзержинске необходимо реализовать масштабную программу — модернизировать дороги, общественный транспорт, системы обеспечения безопасности, социальные объекты, городские пространства и расселить аварийный жилищный фонд.

На реализацию задуманного предполагается привлечь средства из федерального бюджета. Проект программы в ближайшее время представят губернатору Глебу Никитину.

Сейчас в Дзержинске началась реализация нескольких проектов, в том числе реконструкции парка культуры и отдыха, а также строительство фонтана на Торговой площади.