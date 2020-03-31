Бишкек, , 17:05 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев утвердил план по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник отметил, что в разработанном правительственными чиновниками плане предусмотрены такие меры, как закладка в госрезерв продовольственных товаров первой необходимости и организация совместно с партнерами по ЕАЭС механизмов обеспечения «зеленого коридора» по транзитным грузовым перевозкам для беспрепятственных поставок социально значимых товаров, лекарств и медизделий.

Глава правительства также отметил, что крупным производителям, поставщикам продовольственных товаров и владельцам крупных торговых сетей рекомендовано обеспечить достаточный запас сельхозтоваров и продуктов питания, стабильность продаж и цен на них.

Подводя итог, Абылгазиев заверил киргизстанцев, что никаких причин для беспокойства по поводу наличия продовольствия и медицинских препаратов нет, поскольку грузы и товары в республику поступают в обычном режиме, а также планируется, что уже в ближайшие дни правительство совместно с бизнес-сообществом и волонтерами начнет оказывать поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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