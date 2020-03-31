Москва, , 16:52 — REGNUM Рост безработицы не так важен, если останется источник дохода. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Эксперт заметил, что сегодня есть масса способов получать дополнительные доходы.

«Безработица — это не отсутствие работы, а отсутствие денег. Сегодня говорить о безработице — это банально и пошло по той причине, что есть масса способов, будучи официально не занятым, получать какие-то дополнительные доходы. Это и ИП, и самозанятые, это и работа вообще без сдачи отчётности. Безработица сегодня — это не показатель. Даже в Италии миллионы работают в чёрную, они получают большинство своих доходов в чёрную. Получали, это значит, что сегодня они не получают ничего! И им просто не могут оказать помощь, потому что их не видят», — сказал он.

Экономист напомнил, что президент принял решение об увеличении пособия по безработице до уровня МРОТ.

«То есть у людей доходы-то будут. В Америке люди годами так живут», — отметил эксперт.