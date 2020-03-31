Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Предприятия пока не начали массово получать кредиты под нулевой процент для выплаты зарплат. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что правительство анонсировало возможность для малых, средних и индивидуальных предприятий, попавших в сложную ситуацию из-за коронавируса, претендовать на заемные средства для выплаты зарплат с полным субсидированием процентов.

«У бизнеса есть сегодня проблемы получения кредитов по минимальной ставке — то, о чем было сказано в обращении президента и правительства — под 0% или совсем незначительные проценты. Может быть, я ошибаюсь, но пока, по той информации, что у меня есть, это решение до банков не дошло. Хотя я знаю, что определены несколько банков с госучастием, которые будут осуществлять эту меру поддержки», — сказал Абросимов.

Накануне сообщалось, что банки вместе с правительством и Центробанком разработали проект такого кредитования: Сбербанк рапортовал о выдаче первого кредита, ВТБ собирался начать выдачу с 31 марта.