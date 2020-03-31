Москва, , 16:32 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит риски в распространении режима налогообложения самозанятых на все регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Совфед одобрил закон, дающий возможность регионам своими законами участвовать в новом налогом режиме.

«Действующий в 23 субъектах РФ, летом могут ввести во всех регионах страны. Фракция «Справедливая Россия» изначально выступала против налога самозанятых, он вреден и неэффективен. Расширять этот эксперимент в разгар эпидемии тем более недопустимо», — заявил Миронов.

По оценкам Торгово-промышленной палаты, около 3 млн малых и средних предприятий могут закрыться, почти 8,5 млн граждан рискуют потерять работу.

«А если человек, даже в условиях форс-мажоров и карантина, ухитрился найти себе дело, ему, получается, уже готовы предъявить новый счет!» — возмущен парламентарий.

Он обратил внимание на то, что с подачи президента РФ и правительства во время пандемии коронавируса усиливаются меры социальной поддержки, вводятся льготы по налогам и платежам, на этом фоне стремление расширить поборы с граждан выглядит, по словам депутата, «особенно дико».

«Мы придерживаемся совершенно иной позиции: в связи с угрозой коронавируса налог на самозанятых должен быть «заморожен», — заключил Миронов.

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