Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Сокращение зарплат для руководства The Walt Disney Company принято в компании на фоне пандемии, передаёт 31 марта CNN.

Руководство само решило временно снизить себе выплаты в связи с тяжёлой экономической ситуацией. В частности, полностью решил отказаться от зарплаты исполнительный председатель правления Walt Disney Боб Айгер.

Генеральный директор Walt Disney Боб Чапек будет пока получать только половину своей обычной зарплаты, а прочие руководители — пониженную на 20−30%.

Чапек, обращаясь к топ-менеджменту, отметил, что трудности будут преодолены «общими усилиями». Временное снижение зарплат необходимо, «чтобы справиться с краткосрочными и долгосрочными финансовыми последствиями для компании».

Напомним, компания теряет прибыль из-за закрытия на фоне пандемии парков Disney World Resort во Флориде и Disneyland в Калифорнии.

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