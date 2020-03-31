Москва, , 16:29 — REGNUM Заведующий Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков, считает, что при длительном нахождении цен на нефть на уровне 30$ за баррель, население России ожидает обнищание и безработица. Об этом он сообщил на страницах дискуссионного клуба «Валдай».

»Россия во времена резкого снижения нефтяных цен в конце 2015 года продемонстрировала, как она будет бороться с кризисом, — путём масштабной девальвации рубля и использования резервов, накопленных в стабилизационном фонде, а также контрциклических государственных инвестиций и программ государственно-частного партнёрства», — пишет Ермаков.

Однако затяжной период низких цен на нефть, по его мнению, отрицательно скажется на темпах роста ВВП и увеличит безработицу. А ослабление рубля приведёт к росту инфляции и обнищанию населения.

Напомним, ценовая война на рынке нефти началась в начале марта, после выхода России и Саудовской Аравии из ОПЕК+. Это произошло на фоне колоссального сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, что привело в обвалу цен на нефть.