Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM В 1990-е предприятия попали в более сложную ситуацию, чем рискуют попасть сейчас в результате ограничений из-за коронавируса. Об этом 31 марта заявил бизнес-омбудсмен в Петербурге Александр Абросимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Абросимова попросили прокомментировать, имеют ли петербургские предприниматели опыт подобных кризисов, попадали ли в столь сложное положение. «В 90-е», — сказал Абросимов, уточнив, что тогда практически остановились выплаты по государственным и любым другим заказам, а предприятия были вынуждены брать кредиты у банков под 180−190% годовых только для выплаты зарплат.

«Была очень сложная ситуация, накладывалась еще и на ситуацию с отсутствием продовольствия. Мы помним, когда продовольствие выдавалось по карточкам. Под 180−190% годовых предприятия брали в банках средства для выплаты заработной платы. Поэтому та ситуация, которая в 90-е годы была, она охватывала практически 80% работающих в Санкт-Петербурге, если не больше. В моем понимании она была намного сложнее, чем сегодняшняя», — считает бизнес-омбудсмен.

По его мнению, сегодня в Петербурге есть наработки и запасы для оказания помощи и поддержки предпринимателям.

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