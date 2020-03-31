Москва, , 16:14 — REGNUM Правительство России занимается мелкими техническими вопросами, но не ведёт системной работы по поддержке малого и среднего бизнеса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 марта в записанном им видеоролике на видеохостинге Youtube. Как полагает Делягин, истерика из-за коронавируса, угроза карантина, самоизоляция огромного количества людей привели к удару по экономике, который усугублён падением мировых рынков, удешевлением нефти и многими другими факторами.

«Мы сейчас находимся в состоянии входа в глобальную депрессию, — считает Делягин. — Этот вход может растянуться, может завершиться в конце этого года и даже в следующем году, но сегодняшнее состояние экономического кризиса абсолютно бесспорно. Возникает вопрос, что должно делать государство сегодня. Правительство занимается мелкими техническими вопросами: дадим послабления здесь, дадим здесь, — но это не системная работа. Банк России даёт двусмысленные рекомендации, которые понимаются людьми как то, что будет ограничено движение наличных денег, хотя это не так. Ну, в общем, одичалые либералы продолжают свой пир на костях российской экономики».

Как полагает Делягин, в настоящее время власти РФ должны начать автоматическое кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в размере 20%, то есть одной пятой от прошлогоднего оборота. По словам экономиста, похожие действия уже предпринимались в некоторых регионах РФ и показали очень позитивный результат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар финансовому сектору.