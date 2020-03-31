Москва, 31 марта 2020, 16:14 — REGNUM Правительство России занимается мелкими техническими вопросами, но не ведёт системной работы по поддержке малого и среднего бизнеса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 марта в записанном им видеоролике на видеохостинге Youtube. Как полагает Делягин, истерика из-за коронавируса, угроза карантина, самоизоляция огромного количества людей привели к удару по экономике, который усугублён падением мировых рынков, удешевлением нефти и многими другими факторами.
Как полагает Делягин, в настоящее время власти РФ должны начать автоматическое кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в размере 20%, то есть одной пятой от прошлогоднего оборота. По словам экономиста, похожие действия уже предпринимались в некоторых регионах РФ и показали очень позитивный результат.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар финансовому сектору.