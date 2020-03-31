Днепропетровск, Украина, , 16:11 — REGNUM Из 700 литров алкоголя, изъятого правоохранителями в Днепропетровске (переименован в Днепр), изготовят антисептик. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщило 31 марта информационное агентство УНИАН.

«Около 700 литров изъятого из «наливайки» алкоголя направят на изготовление стерилизационных средств, антисептиков для рук», — сказано в сообщении.

Заместитель мэра города Михаил Лысенко рассказал, что между городом и предприятиями-производителями существует договор об использовании конфискованного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина запустит законсервированные спиртзаводы, насытит внутренний рынок, а затем начнёт поставлять антисептик за границу.

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