Москва, , 16:03 — REGNUM Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов специально для ИА REGNUM прокомментировал меры по поддержке частных лиц, малых и микропредпринимателей на период острой ситуации с распространением коронавируса в России.

«В последнее время принят пакет законодательных актов, которые описывают неожиданно возникшую ситуацию с пандемией, и все те моменты, которые приходится переживать каждому из нас. И в первую очередь, они касаются физических лиц. Тут главным моментом мне представляется сохранение статус-кво рабочим местам, по зарплатам, по льготам и по ситуации в целом. То есть, люди в достаточно сложной, в экстремальной, можно сказать, ситуации получают гарантии того, что когда процесс борьбы с коронавирусом закончится, у них сохранятся свои позиции. Это очень важно», — отметил Артем Кирьянов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные меры поддержки. В данном случае мы говорим прежде всего о московской практике доплаты пенсионерам, говорим о том, что тем людям, для которых особенно чувствительна сложившаяся ситуация, тоже будут предоставляться дополнительные гарантии, и выплаты будут осуществляться по положенным средствам в оперативном режиме, заранее. Все эти моменты очень важны для людей», — уточнил эксперт.

«Государство отчетливо дает сигнал по необходимости бизнеса реагировать на ситуацию с распространением коронавируса, о необходимости бизнеса переключиться в регистр доброжелательного отношения к клиенту. Прежде всего это касается банковского бизнеса, Мы уже сейчас видим, что ряд банков откликнулись на ситуацию, и говорят о том, что будут отсрочки по кредитным платежам, по арендам, будут варианты, при которых человек, что называется, обретет возможность собрать средства, прежде чем начнет расплачиваться по кредитам, которые у него возникли ранее, до коронавируса. Но здесь, конечно, ответственность государства не является стопроцентной. Здесь надо работать с бизнес-сообществом», — отметил председатель Российского союза налогоплательщиков.

«В ряде регионов приято решение о том. что будут отсрочки и рассрочки по арендным платежам за земельные участки, которые находятся в госсобственности. Но и владельцам площадей торговых центров, офисных зданий тоже надо сделать шаг навстречу своим арендаторам, чтобы не приходилось вводить мораторий на банкротство. Хотя такая мера тоже предусмотрена сегодняшним законодательством. И правительство в чрезвычайной ситуации тоже может объявить мораторий на банкротство, просто потому, что коллапс всей системы не должен случиться», — продолжил он.

«К тому, у нас есть льготная система кредитования, в частности, Фонд поддержки малого предпринимательства, который дает займы как раз малому и микробизнесу. Он готов снижать ставки, готов говорить о дополнительной поддержке. Но, конечно, за этой поддержкой предприниматели должны обращаться сами. Здесь многое зависит от активности самих субъектов малого предпринимательства. Надо искать приемлемые для них варианты», — подчеркнул эксперт.

«Что еще очень важно для будущего — это возможное нарушение сроков исполнения госзаказов, государственных и муниципальных контрактов. Здесь государство делает оговорку, что на период острой ситуации по распространению коронавируса, это может стать основанием для того, чтобы обязательства по контрактам выполнялись не в полном объеме, и, соответственно, по этому поводу должны отсутствовать штрафные санкции. На сегодняшний день многие предприятия не способны работать в стандартном режиме — объявлены нерабочие дни, есть определенного рода проблемы с логистикой. И эти трудности встречены со стороны государства с пониманием, не должно быть штрафных санкций, расторжения контрактов, вся эта неприятная юридическая часть уходит», — завершил свой комментарий Артем Кирьянов.