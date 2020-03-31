Москва, , 15:59 — REGNUM Цены на нефть теперь зависят от того, на сколько быстро удастся побороть пандемию коронавируса, уменьшающую спрос на нее. Об этом на страницах международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заведующий центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков.

По оценкам экспертов, из-за эпидемии в апреле спрос на нефть снизился на 16−20 млн баррелей в сутки (то есть около 20% мирового спроса), а в целом за год — в 5 млн баррелей в сутки.

По мнению Ермакова, судьба нефтяной отрасли теперь зависит от скорейшего окончания пандемии коронавируса и последующего за ним возрастания спроса на нефть.