Турин, Италия, , 15:59 — REGNUM Даже если к концу мая 2020 года итальянская экономика снова начнет работать в обычном режиме, ВВП страны по итогам 2020 года снизится не меньше чем на 6%, с таким прогнозом выступили во вторник, 31 марта, эксперты национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Только время, темпы распространения эпидемии и действия правительства смогут дать ответ на вопрос, является ли такой прогноз реалистическим или же «слишком оптимистическим», отметили также эксперты.

Восстановление итальянской экономики произойдет не сразу, но при благоприятных обстоятельствах после падения в 2020 году ВВП страны в 2021 году вырастет на 3,5%, полагают в ассоциации.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер понедельника, 30 марта, от коронавируса в Италии умер 11 591 человек, за последние сутки показатель увеличился на 812. Выздоровели 14 620 человек, за день этот показатель увеличился на 1590. Число подтвержденных случаев увеличилось на 1648, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 75 528 (с учетом выздоровевших и погибших — 101 739).