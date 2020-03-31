Милан, Италия, , 15:57 — REGNUM Инфляция в Италии в марте 2020 года, по предварительным данным, составила 0,1% в сравнении как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 31 марта.

В феврале уровень инфляции составлял 0,3%.

При этом при сокращении цен на другие услуги заметно выросла стоимость потребительской корзины (в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и домом) — на 1,2%.