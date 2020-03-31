Украина, , 15:51 — REGNUM Украина уже согласовала с «международными партнерами» новый макроэкономический прогноз, который предполагает падение экономики в нынешнем году на 4,8% ВВП.

Об этом 31 марта заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это сбалансированный макроэкономический прогноз… Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим — это просто расчет», — добавил глава правительства.

Напомним, что накануне Верховная рада провалила предложенные правительством поправки в госбюджет на этот год. Пока что в главном финансовом документе предполагается, что ВВП Украины вырастет на 3,7%. После голосования в Раде Шмыгаль заявил, что не видит в этом особой проблемы и предположил, что парламент вернется к данному вопросу примерно через неделю.