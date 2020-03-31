Москва, , 15:50 — REGNUM Совфед одобрил закон, предполагающий введение НДФЛ на доходы со всех вкладов в банках и дивиденды, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Поправки в Налоговый кодекс РФ предполагают ставку в 13% на доходы с процентов на весь объем вкладов в сумме от 1 млн рублей.

Банки будут передавать информацию о доходах в ФНС, граждане должны будут оплачивать «платежки», которые им пришлет ФНС. Самим направлять декларацию не нужно, пояснил замглавы Минфина Алексей Сазонов.

В Совфеде настаивают на том, чтобы банк сам взимал бы налог, то есть являлся бы налоговым агентом.

При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу. Зарплатные счета налогом облагаться не будут, заверил ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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