Сеул, , 15:46 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Honda приступили к реализации в КНР обновлённого купеобразный кроссовера Honda Avancier. Об этом сообщается на сайте TopGear.

Рестайлинговое авто стало больше, изменилось внешне и получило множество новых доработок. Длина новинки стала больше на 42 мм и теперь равна 4858 мм. Что же касается экстерьера, то он выделяется новой радиаторной решёткой с элементами из хрома, иным бампером и формой фар.

В движение авто приводит турбированный двигатель мощностью 193 л. с. рабочим объёмом 1,5 л. Кроме того, доступно авто с более производительным двухлитровым мотором, выдающим 272 л. с. Первый агрегат работает в паре с вариатором, а мощная версия движка сочетается с 9-скоростным автоматом.

В начальной комплектации кроссовер обладает передним приводом, однако за дополнительную плату покупателям доступен полноприводный вариант.

Базовая комплектация Honda Avancier стоит 220 тыс. юаней (около 2,4 млн рублей), а за топовую версию придётся отдать 329,8 тыс. юаней (3,6 тыс рублей).

Ранее компания Hyundai приостановила работу своего автопредприятия в Бразилии из-за опасений, связанных с распространением нового коронавируса.

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