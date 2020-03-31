Москва, , 15:39 — REGNUM Совфед одобрил закон о возможности распространения режима самозанятых на все регионы России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Закон дает возможность региональным властям принять свои законы о присоединении к эксперименту, который показал успех в 23 субъектах РФ, около 550 тыс. человек зарегистрировались для участия в новом режиме.

Предполагается, что регионы России в своих решениях по присоединению к новому налоговому режиму будут действовать, исходя из целесообразности.

«Посчитают нужным — будут принимать решение, не посчитают — не будут. В целом, закон важный для ситуации в регионах», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Госдуме уверены, что закон может стать мерой поддержки граждан в трудные условия на фоне пандемии коронавируса, когда наблюдается спад в экономике. Четкие условия налогообложения, отсутствие контрольно-кассовой техники (ККТ) и удаленный доступ регистрации будут этому способствовать.

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