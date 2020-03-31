Сеул, , 16:10 — REGNUM Доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей впервые превысила отметку 40%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитический портал SNE Research.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составил 5,8 ГВт·ч, что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что поставки японской компании Panasonic выросли на 74%, а доля рынка — до 34,1%. В январе 2020 года доля рынка компании LG Chem составила 22,9%, а

Однако в феврале она увеличилось до 29,6%, что позволило компании занять второе место в рейтинге. Показатели Samsung SDI и SK Innovation выросли на 1,4% и 3,1%, до 6,5% и 5,9% соответственно. В общем рейтинге данные компании занимают пятую и шестую позиции.

Общая доля трех южнокорейских компаний на мировом рынке составляет 42%, что в два раза больше, чем в феврале 2019 года.

С другой стороны, поставки китайской компании CATL, напротив, сократились на 46,8%, а доля рынка упала с 20,7% до 9,4%.