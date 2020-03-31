Москва, , 15:37 — REGNUM В среду, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт оперативное совещание с российским правительством. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра Путин проведет совещание с членами правительства — регулярная встреча, профильный вопрос будет связан с сельским хозяйством», — сказал Песков.

По его словам, созыв совещания связан с календарным началом посевной кампании. Песков отметил, что, помимо сельскохозяйственных вопросов, стороны обсудят и ряд других вопросов, в том числе касающихся текущей повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что представители СМИ не будут приглашены в Ново-Огарёво в связи с пандемией коронавируса. Песков напомнил, что прямую трансляцию мероприятия можно будет наблюдать в онлайн-режиме.