Москва, , 15:36 — REGNUM Совфед одобрил изменения в Бюджетный кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Поправки вызваны необходимостью дать правительству весь инструментарий для эффективной борьбы с коронавирусом и экономическими последствиями, которые складываются в этой ситуации. Основная часть закона вводит изменения в этой сфере.

Правительство РФ получает возможность направлять субсидии регионам не в рамках принятых законов, а используя механизм постановлений правительства.

Регионы также получают полномочия, необходимые для оперативного принятия необходимых мер по поддержке экономики и противостоянию коронавирусу.

Предполагается наделение высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ правами в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных ЕСХН, УСН, ЕНВД и патентной системой налогообложения, а также продление установленных законодательством субъектов РФ о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора в случае, если указанные сроки не продлены Правительством РФ либо если им предусмотрены более ранние сроки уплаты таких налогов.

Вторая часть предполагает поддержку регионов. Законом предусматривается освобождение регионов от возврата в федеральный бюджет той части долга бюджетных кредитов, которые они должны были бы выплатить в 2020 году, речь идет о 78 млрд рублей.

«В совокупности с тем, что уже два дня тому назад было принято решение о направлении регионам специально 33,4 млрд рублей непосредственно на создание необходимых условий для борьбы с коронавирусом, эта сумма уже в ближайшие дни составляет более 100 млрд рублей», — заявил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).